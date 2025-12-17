Ica fue escenario de una jornada de reforestación como parte de la campaña nacional “Andes Verde”, iniciativa que se desarrolló de manera simultánea en seis regiones del país con el objetivo de promover la recuperación de áreas verdes y la conciencia ambiental.

Responsabilidad ambiental

La actividad contó con la participación de la Dirección Regional Agraria de Ica (DRA Ica) y se centró en la siembra de especies nativas, principalmente huarangos, así como árboles frutales como vid, palto, chirimoya y pacae. Estas acciones buscan contribuir a la conservación del ecosistema local, además de generar beneficios ambientales y productivos a mediano y largo plazo.

La jornada se realizó en instituciones educativas de los distritos de Parcona y Santiago, donde estudiantes y docentes participaron activamente en la plantación de los árboles. Las instituciones intervenidas fueron la I.E. Abraham Valdelomar, en Parcona; la I.E. Héctor Francisco Cortez, en el sector Huarango Mocho; y la I.E. Adela Legua, en el centro poblado La Venta, distrito de Santiago.

La campaña contó con el apoyo de la empresa Viveros Pecho, que donó plantones frutales, y de Agrolatina, que contribuyó con plantones de huarango, especie considerada clave para la protección del suelo y la lucha contra la desertificación en la región.

Esta intervención forma parte de un esfuerzo articulado entre instituciones públicas, empresas privadas y la comunidad educativa para fortalecer las acciones de reforestación y promover una mayor responsabilidad ambiental en las nuevas generaciones.

