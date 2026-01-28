Durante los meses de verano, Ica registra algunos de los niveles de radiación UV más altos del Perú, llegando a índices que superan los 14 puntos, considerado de riesgo muy alto según Senamhi. Esta situación se refleja en sus cifras: solo Ica reporta más de 450 casos nuevos de cáncer de piel al año, según datos oficiales, una tendencia que continúa en aumento debido a la exposición solar intensa y hábitos de protección insuficientes.

Peligrosa enfermedad

Ante este escenario, la Liga Contra el Cáncer continúa hasta hoy (28 de enero) con la campaña gratuita de despistaje de cáncer de piel en la Plaza de Armas iqueña, llevando atención, orientación y actividades educativas diseñadas para integrarse al espíritu veraniego. La iniciativa “Protégete #UsaBloqueador y hazte un chequeo a tiempo”, impulsada junto a las marcas solidarias Yanbal y Rímac, desplegará especialistas que evaluarán lesiones sospechosas, lunares irregulares y cambios cutáneos que podrían convertirse en un riesgo mayor si no se detectan a tiempo.

Además del despistaje, la población podrá participar en una feria informativa con juegos, dinámicas y premios que buscará reforzar mensajes de autocuidado y prevención. Los especialistas de la entidad de salud nos brindan información para prevenir esta enfermedad.

Se detalló que entre los factores de riesgo están la piel clara (Independientemente del color de la piel, toda persona puede contraer cáncer de piel. Sin embargo, tener menos pigmento (melanina) en la piel proporciona menos protección contra la radiación UV perjudicial). Antecedentes de quemaduras por el sol desde la infancia, pues el daño es acumulativo. Exposición excesiva al sol o exponerse a camas y lámparas solares. Antecedentes familiares de cáncer de piel. Sistema inmunitario debilitado. Tener muchos lunares atípicos denominados nevos. Lesiones cutáneas precancerosas conocidas como queratosis actínicas.

Asimismo se destacó las siguientes recomendaciones: Chequeo periódico anual. Evitar exposición directa al sol (10 a.m. a 4 p.m.). Usar bloqueador cada 2 hrs. Uso de lentes UV y ropa protectora (de color claro y holgada). Consumir alimentos saludables (verduras, frutas y líquido).

Para contribuir con la disminución de esta enfermedad, la Liga Contra el Cáncer junto a Yanbal, distribuirán más de 30 mil muestras gratuitas del protector solar Total Block Ultraprotección durante los tres días de atenciones.

VIDEO RECOMENDADO