En medio de las preocupantes cifras de anemia infantil en el país, la región Ica ha iniciado una campaña sanitaria enfocada en la detección y tratamiento temprano de esta condición que afecta principalmente a niños y gestantes.

Nutrición y salud

La jornada, liderada por la Dirección Regional de Salud (Diresa) y apoyada por diversos programas sociales, ha comenzado a recorrer distintos puntos de la región con el objetivo de realizar tamizajes gratuitos, ofrecer suplementación con hierro y brindar consejería nutricional a las familias.

Durante las actividades, se atendió a decenas de madres gestantes y menores de cinco años. El enfoque principal es prevenir complicaciones en el desarrollo físico y cognitivo de los niños, una de las consecuencias más graves de esta condición si no se trata a tiempo.

“La anemia sigue siendo un problema silencioso en muchas zonas de la región. Esta campaña busca intervenir directamente en los sectores más vulnerables”, comentó uno de los profesionales de salud que participó en la jornada.

Además del diagnóstico y tratamiento, los equipos de salud también vienen orientando a las familias sobre hábitos de alimentación saludable, el valor del hierro en la dieta diaria y la importancia de los controles médicos durante el embarazo y los primeros años de vida.

En los próximos días, las brigadas continuarán desplazándose por otros distritos de Ica. Se espera que la campaña logre mejorar los indicadores de salud infantil, que en algunas zonas de la región han superado el promedio nacional.

VIDEO RECOMENDADO