Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los trabajadores y facilitar su acceso a los servicios de empleo, se llevó a cabo la capacitación y presentación de la Plataforma de Empleos Perú (Bolsa de Trabajo, Certificado Único Laboral – CUL y Asesoría en la Búsqueda del Empleo – ABE), actividad que benefició a alrededor de 50 trabajadores del programa LLAMKASUN, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Desarrollo laboral

La jornada se desarrolló en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, donde los participantes recibieron información práctica sobre el uso de estas herramientas digitales, orientadas a mejorar la empleabilidad, el acceso a oportunidades laborales formales y el fortalecimiento de competencias para el desarrollo personal y laboral.

Este tipo de acciones reafirma el compromiso del sector trabajo de impulsar la inclusión laboral y el acceso a servicios públicos de empleo, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de los trabajadores del programa LLAMKASUN.

