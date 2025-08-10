Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la población y promover un acceso más eficiente al mercado laboral, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, en coordinación con el Centro de Empleo, desarrolló la capacitación titulada: “Gestión del Talento Humano y Asesoría para la Búsqueda de Empleo”.

Brindado por especialistas

La jornada formativa estuvo orientada a fortalecer las competencias laborales de los participantes, brindándoles herramientas clave para su desarrollo profesional, la optimización de su perfil laboral y una mejor preparación para enfrentar procesos de selección.

Durante la capacitación, se abordaron temas fundamentales como estrategias para la gestión eficiente del talento humano, elaboración de currículum vitae, técnicas para entrevistas laborales, así como la identificación de habilidades blandas y técnicas demandadas por el mercado actual.

La actividad contó con la participación activa de jóvenes, profesionales y personas en búsqueda de nuevas oportunidades, quienes destacaron la utilidad de los contenidos impartidos y el acompañamiento brindado por los especialistas del Centro de Empleo.

