El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, se pronunció sobre la EPS Emapica S.A., calificando de “obtuso” al gerente de Ingeniería por obstaculizar la ejecución de obras de ampliación y mejora del sistema de alcantarillado en la ciudad. En declaraciones recientes, el burgomaestre señaló que la falta de decisiones técnicas está generando demoras en la instalación de redes de agua y desagüe en zonas clave, como la futura autopista Ica – Huacachina.

Posición del burgomaestre

Durante la entrevista a un medio local, Reyes indicó que, Emapica no ha otorgado la factibilidad necesaria para ejecutar los trabajos y que los problemas con la cámara de bombeo ubicada en esta vía continúan sin solución, pese a ser una estructura antigua y colapsada.

El burgomaestre explicó que la solución de fondo vendrá con la construcción del nuevo colector de desagüe, proyecto que se desarrollará bajo la modalidad de obras por impuestos con el apoyo de un empresario local. Este colector iniciará en el sector La Florida, en Subtanjalla, y se conectará hasta la planta de tratamiento de Cachiche. “Con esa obra eliminaremos las cámaras antiguas que causan atoros en San Joaquín, Huacachina y otras zonas. Es un proyecto que por fin dará sostenibilidad al sistema”, precisó.

No obstante, Reyes lamentó la falta de colaboración de la EPS local en el proceso de ejecución. “Nosotros hemos hecho los planteamientos técnicos, pero el gerente de Ingeniería no quiere buscar soluciones. Le pedimos a la gerenta general de Emapica que tome cartas en el asunto y reemplace a este funcionario, porque con esa actitud la ciudad no avanza”, declaró.

El alcalde también se refirió a los conflictos con el Club Centro Social de Ica, institución que aún no autoriza el ingreso a un terreno necesario para continuar con la obra. Según indicó, la municipalidad ya inició el proceso de tasación con el Ministerio de Vivienda para pagar el valor correspondiente, pero la falta de diálogo de la directiva ha retrasado los trabajos. “Les hemos pedido colaboración mientras gestionamos el pago, pero no hay voluntad. Es momento de pensar en el bien común y dejar de lado intereses personales”, expresó.

