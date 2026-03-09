En el marco de la 61° edición del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), la ciudad de Ica fue escenario del I Concurso Nacional de Dibujo con Tinta de Huarango, una iniciativa que promueve la creatividad artística y resalta la importancia cultural del huarango, árbol emblemático de la región. El certamen reunió a participantes de distintas regiones del país, quienes plasmaron su talento en obras que reflejan la identidad.

Tradición iqueña

El primer lugar fue alcanzado por Darío Maguiña Tafur, de Áncash, quien recibió un premio en efectivo de 1,500 soles, acompañado de la medalla oficial del FIVI 2026 y un reconocimiento por escrito.

El segundo puesto correspondió a Roni Figueroa Figueroa, de Jauja, Junín, premiado con 1,000 soles, medalla y reconocimiento, mientras que el tercer lugar fue para Thomás Lizárraga Salas, de Arequipa, con un premio de 500 soles, medalla y reconocimiento por escrito. Además, se otorgaron menciones honrosas a Katherine Loraine Sulca Bendezú, Luis Huamán Andía y Huber Benavides Ormeño, quienes recibieron medallas y reconocimientos por su destacada participación.

La premiación se realizó en el campo ferial del festival, en un acto que destacó la unión entre arte, tradición y orgullo iqueño. Durante la ceremonia, las autoridades presentes, entre ellas el alcalde de Ica, Ing. Carlos Reyes Roque, y la regidora provincial, Abog. Ana María Huarcaya, miembros de la Comisión Especial del FIVI 2026, felicitaron a los ganadores y subrayaron la importancia de estas iniciativas para fortalecer la identidad cultural y artística de la región.

El Concurso de Dibujo con Tinta de Huarango refuerza el espíritu del FIVI como una plataforma que integra tradición y creatividad, complementando otras actividades icónicas del festival como la pisa de uva, y consolidando al evento como una celebración que une a la comunidad, promueve la cultura local y proyecta el talento iqueño a nivel nacional e internacional.

