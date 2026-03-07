La provincia de Ica dio inicio al 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña FIVI 2026, una de las festividades más representativas de la región, que se desarrollará del 6 al 16 de marzo con una extensa programación de actividades culturales, artísticas, gastronómicas y vitivinícolas.

Actividades durante el festival

La inauguración oficial se realizó ayer viernes 6 de marzo con la participación del alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, y de Ana María Huarcaya, presidenta de la comisión especial organizadora del FIVI 2026. En las distintas actividades también participa la reina de la Vendimia 2026, Camila Gonzales Uculmana, de 18 años, quien representa a la tradicional celebración de la cosecha de la uva en la región.

Las actividades inaugurales incluyeron la retreta vendimial de antaño y el concurso de pasacalle de danzas y estampas folclóricas “Fernando Serna Castro”, en el que diversas delegaciones participaron con presentaciones artísticas que culminaron en el campo ferial de Ica, lugar donde se desarrollará la mayor parte de la programación del festival.

Durante la jornada también se realizó la apertura oficial de los juegos mecánicos, la final del concurso de pasacalle done participó el Carnaval de Secclla, celebrado entre febrero y marzo en la provincia de Angaraes, Huancavelica. Asimismo la tradicional pisa de uva en el lagar, donde la reina Camila junto a autoridades bailaban mientras pisaban más de una tonelada de uva quebranta en el lagar, esto fue organizado por “Los herederos de la tradición”, que son hijos, nietos y bisnietos de productores vitivinícolas y es una de las actividades emblemáticas del evento que recrea el proceso tradicional de producción vitivinícola. La noche concluyó con un espectáculo musical de apertura con la participación de artistas locales.

El programa del FIVI 2026 continuará hoy sábado 7 de marzo con la bicicleteada de confraternidad, el II Concurso de Caballos Peruanos de Paso en homenaje a Alfredo Elías Vargas, la apertura de la feria agropecuaria, exposiciones artísticas y el concurso canino y felino de mascotas. Asimismo, se desarrollarán espectáculos infantiles, presentaciones de danzas folclóricas internacionales y la tradicional pisa de uva, además de la partida simbólica del rally 2026 en horas de la noche.

El domingo 8 de marzo se realizará el concurso regional de pintura, la yunza vendimial, el concurso de baile de negritos tradicionales de Ica y presentaciones artísticas locales y regionales.

Para el lunes 9 de marzo se ha programado la exhibición de la galería fotográfica de reinas de la vendimia de Ica, la semifinal del concurso de arte negro – festejo “Jorge Gómez Inga”, y el denominado “brindis más grande del mundo con cachina”, que se desarrollará en el frontis del campo ferial. También se presentará la Sinfonía Infantil y Juvenil de Ica, además de espectáculos folclóricos internacionales.

El martes 10 de marzo se desarrollará el evento “El legado de la guitarra iqueña” en homenaje a Manuel Canela Martínez, junto con la final del concurso de arte negro, una cata vitivinícola educativa y presentaciones musicales.

Entre las actividades programadas para los días siguientes destacan el Primer Encuentro Empresarial de la Uva el 11 de marzo, la recepción de reinas extranjeras y delegaciones diplomáticas el 12 de marzo, y la misa de acción de gracias por la cosecha de la uva junto con el festival gastronómico el 13 de marzo.

El 14 de marzo se realizará la maratón 5K “Ruta de la Vendimia”, además de espectáculos artísticos y la fiesta de gala en honor a las reinas del festival.

Uno de los eventos más esperados se desarrollará el domingo 15 de marzo, con el Gran Corso de la Vendimia, que contará con la participación de carros alegóricos, comparsas y delegaciones invitadas.

El 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña concluirá el 16 de marzo con una sesión solemne, ceremonia de premiación y clausura en el salón consistorial del Palacio Municipal de Ica, donde se realizará también el reconocimiento a los participantes y la despedida de las delegaciones invitadas.

