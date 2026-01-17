La Municipalidad Provincial de Ica, junto a la Dirección Regional de Turismo de Ica, productores vitivinícolas y el sector privado, anunció el desarrollo del IV Festival del Chilcano “Pisco, Chilcano y Sabor”, que marca el inicio de la temporada vitivinícola 2026. El evento se realiza en el Campo Ferial de Ica y combina actividades gastronómicas, culturales y musicales con acceso libre y seguridad garantizada para los asistentes.

Ambiente familiar

Hoy sábado 17 de enero, los visitantes podrán disfrutar de la I Carrera de Mozos en la Plaza de Armas de Ica y como principal atractivo, el festival ofrecerá una degustación gratuita de 1,000 copas de chilcano de pisco, brindando a los asistentes la oportunidad de disfrutar de la bebida emblemática de la región en un ambiente familiar y seguro.

La jornada incluirá shows musicales en tres escenarios con la participación de reconocidos artistas locales, entre ellos Choka y la Real Sabrosura, Orquesta Mega Fest, Orquesta D’ Gala, Banda Guerra Psicológica, Martín Pecho y Orquesta, Orquesta Reinas, Orquesta D’ Rumba y la Banda de Rock Black Stone, todas las presentaciones licenciadas por APDAYC. Además, se desarrollará un festival gastronómico que permitirá a los visitantes probar lo mejor de la cocina local.

El domingo 18 de enero, día central del festival, se realizará el izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas y la premiación del II Concurso “Mejor Chilcano de Pisco”, que reconoce a los mejores productores de la región.

La actividad también incluyó la coronación de la reina de la temporada vitivinícola, Noemí Yasuri Ramos Mitac, como símbolo del impulso a la identidad cultural y turística de Ica. Autoridades locales resaltaron la importancia del festival para fortalecer la economía regional, promover el turismo y destacar la tradición vitivinícola de la provincia.

