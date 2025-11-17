La Institución Educativa “Margarita Santa Ana de Benavides”, uno de los colegios femeninos más emblemáticos de Ica, cumplió 200 años de fundación y celebró su bicentenario en una ceremonia cargada de memoria, identidad y orgullo por su legado educativo.

Dos siglos de educación

Fundada en 1825, la institución ha marcado la formación de miles de mujeres que, a lo largo de dos siglos, han destacado en ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales. Su lema —“Dios, Ciencia y Trabajo”— sigue siendo el eje de su propuesta formativa y un sello que ha acompañado a cada promoción.

A lo largo de su trayectoria, el colegio se ha consolidado como un referente de la educación femenina en la región, con un modelo pedagógico centrado en valores, exigencia académica y participación activa en la vida comunitaria. Actualmente, cuenta con 80 docentes y una población estudiantil de 1,200 alumnas.

La ceremonia central del bicentenario se realizó en el patio principal, un espacio simbólico para generaciones de estudiantes. Allí, el director regional de Educación de Ica destacó la importancia histórica del colegio y su capacidad de mantenerse vigente a pesar del paso del tiempo.

“Doscientos años no se celebran todos los días. Felicito a quienes mantienen viva la esencia de esta institución”, expresó durante su discurso, evocando versos del himno escolar que resaltan la dedicación al conocimiento, los valores y la identidad iqueña.

El reconocimiento también estuvo dirigido a la directora, subdirectores, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias que forman parte de la comunidad “margarita”. Su trabajo cotidiano —señalaron las autoridades— ha permitido sostener un proyecto educativo que combina tradición y renovación.

La jornada estuvo marcada por presentaciones artísticas, momentos de homenaje y la presencia de exalumnas que regresaron al plantel para celebrar la historia que las formó.

