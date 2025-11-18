El Servicio de Neonatología del Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud Ica conmemoró el Día Mundial del Niño Prematuro con una emotiva jornada dedicada a los bebés que nacieron antes de tiempo y al trabajo del personal de salud que vela por su cuidado.

Familias y pequeños fueron los protagonistas de la ceremonia, que combinó momentos de celebración y reconocimiento.

Vínculo familiar

Durante el evento se realizó un show infantil y se entregaron regalos a todos los niños y niñas prematuros presentes. El acto más simbólico fue la coronación de los infantes, destacando su valentía y la superación de los desafíos propios de un nacimiento prematuro.

La actividad también buscó fortalecer el vínculo entre las familias y el equipo de salud, fomentando una red de apoyo fundamental para los cuidados de los recién nacidos.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó: “La conmemoración de este día nos recuerda la importancia de la prevención y los cuidados especializados en neonatología. En EsSalud Ica, estamos firmemente comprometidos a seguir brindando una atención de calidad y con calidez humana”, dijo.

