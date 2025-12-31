El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, impuso once años y un mes de pena privativa de libertad efectiva contra Víctor Choque Tantahuillca (58), por el delito contra la libertad en la modalidad de violación sexual en agravio de su conviviente.

Grave delito

El caso se remonta al 25 de diciembre de 2025, fecha en la cual la víctima denunció haber sido agredida física y sexualmente por el sentenciado. Según consta en el expediente, el imputado motivado por los celos, ingresó violentamente a la vivienda de la agraviada, rompiendo el vidrio de una ventana, y procedió a agredirla verbal y físicamente, culminando con el acto de violación sexual, hechos ocurridos en el distrito de la Tinguiña.

La investigación preliminar permitió establecer la responsabilidad del imputado en los hechos, por lo que se arribó a un acuerdo de terminación anticipada con el Ministerio Público, el procesado y su defensa técnica, el cual fue aprobado por el órgano jurisdiccional en audiencia.

El sentenciado permanecerá recluido en el penal designado por el INPE hasta el 24 de enero de 2037, deberá pagar S/ 6,000 de reparación civil a la víctima y someterse a tratamiento terapéutico conforme al artículo 178-A del Código Penal durante el tiempo de condena.

