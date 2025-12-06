La noche del 4 de diciembre, la Municipalidad Provincial de Ica dispuso el cierre temporal de la feria navideña instalada en la avenida Cutervo, tras detectar serias deficiencias en las condiciones de seguridad eléctrica durante un operativo inopinado realizado como parte del “Plan Navidad y Año Nuevo Seguros”.

Múltiples riesgos

El operativo, que se inició a las 6:30 p. m. y culminó cerca de las 10:00 p. m., contó con la participación de la Subprefectura Provincial de Ica, la Fiscalía de Prevención del Delito, Seguridad del Estado de la PNP y personal de Seguridad Ciudadana. El objetivo fue supervisar la comercialización de luminarias, luces navideñas y otros productos eléctricos que suelen incrementar su demanda en diciembre.

Durante la intervención se constató que varios comercios no cumplían con certificación de seguridad eléctrica, ni con el adecuado rotulado en español, pese a ser exigencias obligatorias para productos de este tipo. Se revisaron además licencias de funcionamiento, condiciones de almacenamiento y exhibición, así como la instalación eléctrica utilizada por los comerciantes.

El hallazgo más preocupante fue la detección de conexiones sin pozo a tierra y sin diagramas eléctricos, situaciones que, según los técnicos presentes, representan riesgos de sobrecarga capaces de provocar cortocircuitos e incendios en un área de alta afluencia de público. Ante estas irregularidades, uno de los locales fue clausurado inmediatamente.

La feria completa quedó sujeta a cierre temporal mientras se corrigen las deficiencias detectadas, una medida que busca prevenir accidentes.

