Un aproximado de 5 mil ciudadanos de la región Ica tienen el DNI caducado. Así lo advirtió Marco Garrido, jefe regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Ica, y recordó a la población que dicho documento perderá su vigencia este 30 de junio, por lo que se debe iniciar el trámite de renovación.

“La ampliación se dio para que se pueda acceder a sufragar en el proceso electoral. Los cuadros estadísticos señalan que son aproximadamente 5 mil ciudadanos de la región que deben renovar su DNI, entre menores y mayores de edad, por ello venimos implementando algunas estrategias, como por ejemplo el hecho de ampliar nuestras ventanillas, descentralizar el servicio para la entrega de DNI en algún colegio o institución que preste los ambientes necesarios”, comentó.

Limitaciones del DNI vencido

Sostuvo que el DNI es clave para poder seguir realizando trámites y procedimientos, por esa razón el vencimiento del mencionado documento puede significar una limitación en el acceso de varios procedimientos.

En el caso de bancos quedará impedido de realizar cualquier transacción, asimismo no podrá realizar trámites en las municipalidades, no podrá firmar contratos actuales, no podrá obtener una copia certificada de una partida ni continuar con el trámite de divorcio, no podrá cobrar los bonos del Estado, impedimento de realizar compras con sus tarjetas de crédito, entre otros.

“Los ciudadanos deben renovar obligatoriamente sus DNI para evitar cualquier complicación en trámites de tipo notarial, registral, comercial, entre otros, en instituciones públicas y privadas”, indicó Garrido. Señaló que por la pandemia actualmente las oficinas registrales solo atienden durante el primer turno y con un aforo del 40 %. Los trámites y recojo de DNI se realizan con previa cita.