La Municipalidad Provincial de Ica clausuró de manera preventiva el restaurante “Chifa Oriental”, ubicado en la Av. Grau, tras encontrar graves condiciones de insalubridad durante una inspección inopinada realizada como parte de un operativo de fiscalización.

Excremento de roedores

Según el reporte de los inspectores, el local presentaba suciedad acumulada en las paredes, trampas de rejillas de desagüe en mal estado, utensilios deteriorados y alimentos vencidos que seguían siendo utilizados para la preparación de los platos.

El hallazgo motivó la clausura inmediata del establecimiento y la imposición de una multa equivalente al 30% de una Unidad Impositiva Tributaria UIT (1605 soles), de acuerdo con el reglamento de sanciones vigente.

En paralelo, otro local de comida, “Antojitos Iqueños”, también fue sancionado por condiciones similares. Durante la intervención, se encontraron excrementos de roedores en una zona contigua a la cocina, una falta considerada de alto riesgo sanitario.

Ambos locales fueron intervenidos durante un operativo que busca frenar la proliferación de negocios que operan al margen de las normas de salubridad.

