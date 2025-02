Velando por la inocuidad de los alimentos ofrecidos al público, la Municipalidad Provincial de Ica, a través del Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad, inspeccionó establecimientos del giro comercial de fuentes de soda y servicios similares, verificando la higiene de sus ambientes de preparación de alimentos, indumentaria del personal manipulador de alimentos, almacenes y equipos de refrigeración.

Operativos inopinados

La MPI informó que el personal sanitario de la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad, dirigida por el Ing. Pablo Albites Vicente, procedió con la clausura temporal del establecimiento “Mister Jugo”, ubicado en la urbanización San Isidro, luego de constatar la falta de limpieza en el área de cocina, alimentos expuestos a contaminación cruzada, falta de rotulación de productos y presencia de insectos, motivo por el cual se aplicó la sanción equivalente al 30% de 1UIT, equivalente a 1605 soles.

En otro operativo, la Municipalidad de Ica clausuró al mercado San Antonio por no asegurar el tratamiento y disposición final de sus residuos sólidos, y lo sancionó con el 50% de 1UIT (equivalente a 2 mil 675 soles) luego de constatar que la Asociación de Comerciantes San Antonio, no aseguraba el tratamiento y la disposición final de sus residuos generados en su actividad diaria, al no contar con la implementación de su centro de acopio provisional de residuos sólidos dentro de su establecimiento, contraviniendo la causal 10,031 del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas.

En este sentido, la Subgerencia de Control Ambiental y Salubridad, dirigida por el Ing. Pablo Albites Vicente, clausuró temporalmente las actividades de funcionamiento del centro de abastos, instando a los comerciantes a cumplir con el levantamiento de las observaciones, ya que la continuidad de la clausura dependerá de qué tan pronto subsanen las faltas dejadas en el acta de supervisión ambiental.

