Con el objetivo de salvaguardar la salud pública y verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, la Municipalidad Distrital de Parcona, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, ejecutó un operativo inopinado en coordinación con las áreas de Salubridad, Fiscalización, Defensa Civil, Serenazgo, la Fiscalía de Prevención del Delito.

Control sanitario

Durante el recorrido, las autoridades visitaron tres locales: Panadería Choque, Panadería y Pastelería Jennifer y Panadería Huanca, donde se constató el incumplimiento de medidas básicas de higiene, manipulación inadecuada de alimentos y almacenamiento en condiciones insalubres. En el caso de Panadería Choque, los responsables impidieron el ingreso del personal de fiscalización. Ante ello, se levantó un acta de notificación e infracción.

En Panadería y Pastelería Jennifer, ubicada en la zona céntrica del distrito, se detectaron graves irregularidades sanitarias. Los inspectores hallaron productos vencidos, entre ellos masa pastelera caducada desde agosto además de colorantes y galletas decorativas. Asimismo, se encontraron utensilios deteriorados, refrigeradores sucios y tortas aun por desmoldar en el suelo. Las condiciones del área de preparación eran inadecuadas, con polvo acumulado y herramientas en pésimas condiciones higiénicas . Por estos motivos, el local fue clausurado temporalmente y sancionado con una multa administrativa severa.

Asimismo, durante el registro se decomisaron paquetes de masa pastelera vencida, utensilios deteriorados y envases contaminados, en cumplimiento del reglamento de inocuidad alimentaria. La Fiscalía de Prevención del Delito participó en la diligencia, verificando las infracciones cometidas y respaldando la medida de cierre inmediato del establecimiento.

En tanto, en la Panadería Huanca, los inspectores encontraron un baño en condiciones deplorables, con fuerte olor e indicios de falta de mantenimiento e higiene. Además, se observó la presencia de moscas sobre los productos elaborados, artículos en desuso y maquinaria con deficiente limpieza. Aunque el local no fue clausurado, se impuso una multa y se otorgó un plazo corto para levantar las observaciones.

Las autoridades municipales recordaron que estos operativos buscan garantizar que los consumidores reciban productos elaborados bajo condiciones higiénicas y seguras. La Gerencia de Desarrollo Económico exhortó a los propietarios de panaderías, dulcerías y negocios afines a cumplir estrictamente con las normas de salubridad y manipulación de alimentos, advirtiendo que los establecimientos reincidentes serán clausurados de manera definitiva.

