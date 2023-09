No pasará por paños fríos. El decano del Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú, Luis Felipe Muñante Aparcana, adelantó que el Comité de Ética iniciará el proceso investigatorio a los médicos, César Valdivia Rosales, Hernán Adam Montalvo Uvidia, Andrea Pascual Mendoza y César David Mancheco Totocayo.

El primero será investigado por el audio donde sostiene una conversación con el presunto sicario alias “Chino Mere” y planificaban el asesinato del asesor del Gobierno Regional de Ica, Carlos Zegarra Sánchez.

Los tres últimos han sido señalados de integrar la presunta organización criminal “Los trafas del Residentado Médico”. Habrían pagado a adiestrados jóvenes para que suplanten su identidad y rindan el examen para adjudicarse las plazas de residentado médico.

“Es una situación lamentable y nosotros como Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú siendo uno de sus fines importantes la parte ética, deontológica , vamos a hacer de conocimiento de forma inmediata al presidente del Comité de Ética para que actúe de oficio; y haga las investigaciones correspondientes”, adelantó.

Muñante dijo que en estos casos se actúa de oficio. “Lo regular para que el comité actúe es que haya alguna denuncia sobre algún colega en alguna situación no correcta, pero también el Consejo Regional IX actúa de oficio cuando algo es público o mediático. Nosotros tampoco no nos vamos a quedar indiferentes y tenemos que solicitar información respectiva. El presidente del Comité de Ética va tener que pedir los descargos de las personas involucradas”, remarcó.

El decano calificó como grave que un médico esté planificando el asesinato de una persona.

Sanciones

Muñante comentó que cuando hay una falta grave, las sanciones pueden ser desde suspensiones hasta la inhabilitación de ejercer la profesión. “Viendolo a groso modo, aparentemente es una falta grave , pero repito tenemos que seguir un debido proceso, recolectar las informaciones y pedir el descargo de los involucrados y ya el comité se pronunciará al respecto”, dijo el decano sobre la situación de los tres médicos que buscaban una plaza para seguir estudios de especialización.

“La inhabilitación dependerá del trabajo que haga el Comité de Ética y haga la evaluación. Nuestra política no es, voy a hacer un comparativo, de otorongo no come otorongo, Nosotros, no. Siempre con el debido proceso”, advirtió el decano regional.

“Nos debemos conducir de acuerdo a los valores y la moral y siempre predicar con el ejemplo. La parte ética tiene que ver con los valores y la moral”, finalizó Muñante.

La ahora involucrada Andrea Pascual Mendoza, fue coronada en el 2015 como reina de la Semana de Ica, por el alcalde provincial Carlos Ramos Loayza. Era por el 452 aniversario de la Villa de Valverde de Ica. Antes de ello, había sido elegida como reina del distrito de La Tinguiña.

