El Ministerio Público ya tiene en su poder la denuncia del actual comisario de Subtanjalla contra el comandante PNP Carlos Fernando Quipuscoa Peralta, jefe del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción de Ica. Según una nota informativa al que accedió Correo, Quipuscoa fue denunciado por el alférez PNP Alexander J. Manrique Chugden por tráfico de influencias y aprovechamiento del cargo.

Denuncia

La denuncia señala que el 29 de abril último, en horas de la noche se realizó un operativo en el kilómetro 298 de la Panamericana Sur, el S3 PNP Frank Muñoz Torres intervino la miniván de placa F4L - 964 conducida por Michael Jesse Chuco Machaguay por maniobra temeraria, se resistió a entregar sus documentos y en el registro se determinó que no tenía permiso para lunas oscurecidas.

Al ordenarse ser llevado a la comisaría la unidad móvil, el oficial recibió una llamada de parte de Quipuscoa Peralta, preguntando por el motivo de la intervención y si se podía ayudar al conductor que es su amistad.

Pero al explicarle la conducta del intervenido que no permitía apoyársele, el comandante le dice que tenga cuidado y le reenvía un audio al móvil del alférez que decía: “El efectivo policial no quiere apoyar y que no quieren recibir ni 100 soles, que ellos reciben a partir de 400 soles para arriba”.

El oficial llamó al comandante y rechazó la versión. Quipuscoa le dijo que tenga mucho cuidado y no quiero ir a tu comisaría a intervenir por cohecho, pero que actúe rápido y bote la miniván.

Pasado 20 minutos, el comandante vuelve a llamar al teléfono personal del alférez, “pero de manera airada y prepotente, señalándole por qué no había botado la miniván”. Insistió que “vea cómo hace y bote el vehículo, debido a que el chofer está que lo llama y se queja por el tiempo que está en la comisaría”.

Otro hecho

Similar conducta habría ocurrido en noviembre del año pasado, cuando el alférez Manrique Chugden era comisario de Guadalupe cuando intervino otra miniván de transporte público por no tener autorización de lunas oscurecidas.

Aquella vez el conductor le dijo que el comandante anticorrupción quería hablarle, pero al no aceptar la llamada lo condujo a la comisaría donde el comandante de guardia le indicó que el comandante PNP Carlos Fernando Quipuscoa Peralta le estaba llamando y al responderle le llama la atención de manera prepotente y levantándole la voz le dijo por qué no le había respondido su llamada del celular al conductor intervenido.

VIDEO RECOMENDADO