El último sábado arribaron a la ciudad de Ica 12.870 vacunas contra el COVID-19, por ello ayer se ha iniciado la campaña de vacunación contra el mortal virus, para adultos mayores de 70 años en la provincia de Ica, quienes recibieron su primera dosis para protegerse con mucha esperanza y emoción, en un contexto de pandemia.

La primera jornada se dará en 7 distritos de la provincia de Ica, con un total de 12 sedes de vacunación, de las cuales tres fueron habilitadas el día de ayer en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, solo en el Cercado de Ica, las seden son el colegio Data System´s Ingenieros, donde se han asignado 1350 dosis. Además de un “Vacunacar”, ubicado en el estacionamiento del Centro Comercial El Quinde, con 1830 dosis, donde los adultos mayores pueden acudir en vehículos. Asimismo, el espacio que recibirá mayor cantidad de personas de la tercera edad, es el estacionamiento del Centro Comercial Plaza del Sol con 2550 dosis.

Testimonios de adultos mayores vacunados

En las sedes de vacunación cuando se abrieron las puertas, para permitir la entrada de los adultos mayores, se escucharon fuertes aplausos y gritos de alegría. “Sí se puede. Tenemos mucha confianza”. Eran algunas de las frases que pronunciaron los familiares de los adultos.

Durante la inmunización en Plaza del Sol, se encontraba al borde del llanto, la señora Lauren Vásquez del Portal, de 74 años. La mujer comentó que empezó la búsqueda del lugar de vacunación desde las 3 de la mañana junto a su hija, pese a tener más de 7 horas fuera de su casa, dijo sentirse muy feliz porque la han salvado de la muerte. “Muchas gracias a todos los doctores y a las enfermeras que no se agotan y siguen vacunando, muchas veces sin desayunar ni almorzar, estoy muy agradecida”, declaró.

En la misma sede, se registró otra historia conmovedora, ahí llegó desde muy temprano Jura Valencia Centeno de 70 años, quien, durante la primera ola, se contagió de COVID-19, junto a toda su familia. Ella luchó por su vida muchas semanas desde una cama en el interior de su vivienda. A pesar de que, durante ese tiempo, perdió a su amado esposo de 70 años a causa de este mal, agradece a Dios por la nueva oportunidad de vida. Tras ser inoculada, levantó ambos brazos en señal de triunfo.

“Tengo mucha confianza en la vacuna, mi familia se infectó de COVID-19 el año pasado. A pesar de que anhelaba vacunarme junto a mi esposo de 70 años, no se ha podido, ya que él perdió la batalla contra el coronavirus y falleció el año pasado. Aun así, me siento tranquila, me voy a salvar de esta plaga, por eso he venido a vacunarme. Ya iba a irme porque me dio el coronavirus, pero me he salvado, Dios ha querido que no me vaya”, exclamó.

En la sede los adultos mayores no dejaban de agradecer, con gestos de cariño, con una sonrisa y levantando el dedo pulgar en señal de triunfo. Muchos dijeron sentirse felices de saber que retomarán su vida y sobre todo que les alegra el corazón, saber que se reunirán con los que más aman.

Nuevos puntos de vacunación

En tanto las autoridades de salud han informado que hoy se habilitarán 2 puntos más de inoculación. En el colegio 23007 Judith Aybar de Granados, donde se ha dispuesto 1200 antídotos, además de otro “Vacunacar” en el Polideportivo Club del Pueblo, donde se aplicarán 1008 dosis. Todos los puntos antes mencionados aplicarán el antígeno hasta el viernes 14 de mayo.

Asimismo, el día de mañana comenzará el proceso de inmunización en distritos, donde se han programado 1566 dosis para el colegio Víctor Manuel Maúrtua (Parcona), le siguen 1140 dosis para la I.E. Micaela Bastidas Puyucawa (La Tinguiña), 672 dosis se aplicarán en la I.E. 22358 (Subtanjalla) y 600 en la I.E. 22511. De igual forma se busca inocular 570 dosis, que serán distribuidas en la primera losa de la Expansión Urbana y la losa de Santa Cruz de Villacurí en Salas Guadalupe y finalmente 384 vacunas para la I.E. Genaro Huamán Acuache en el distrito de San Juan Bautista. En los distritos la vacunación será a partir del miércoles 12 y jueves 13 en el horario de 9:00 am a 4:30 pm.

Durante la jornada el director regional de salud, Marcos Cabrera, declaró que este primer lote es el principio de la vacunación para este grupo etario, que suman alrededor de 14.032 en todos los distritos de la provincia de Ica. Además, señaló que las personas que no fueron vacunadas en las jornadas de 80 años a más, también pueden acercarse a las sedes señaladas anteriormente.

“El día sábado se hizo recepción de más de 12 mil dosis del laboratorio Pfizer, están destinados para los adultos mayores de 70 años, e inclusive las personas que no han podido vacunarse en el primer periodo de 80 años a más también pueden acercarse a vacunarse. Lo importante de la vacuna es que si te contagias no evolucionas a un estadio severo, donde puedes perder la vida o llegues a necesitar una cama UCI”, manifestó.

Cabrera explicó que la disminución de casos por coronavirus en médicos está “potencialmente vinculado con las vacunaciones” al personal de salud. Ya que las hospitalizaciones por COVID-19 han bajado hasta en un 70 %. Además, que no existe ningún caso de algún profesional de salud en las áreas de UCI o UCIN, “con ello ya se empieza a notar un efecto de que la vacunación protege”, finalizó.