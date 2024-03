La Comisión de Ética del Congreso admitió la denuncia de oficio contra el parlamentario Raúl Doroteo, quien además de estar implicado en el caso ‘Los Niños’, ha sido acusado de recortar el sueldo de una de las trabajadoras de su despacho.

Sigue investigación

La medida se aprobó por unanimidad con 13 votos a favor. Por lo tanto, el caso pasará a indagación preliminar, según informó el presidente del referido grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País).

Como se recuerda, el programa “Beto a Saber” reveló chats de WhatsApp entre la denunciante, María Morales Gutiérrez, y el legislador de Acción Popular. Según las comprometedoras conversaciones, Doroteo Carbajo le descontaba a su colaboradora la mitad de su sueldo.

La asesora técnica percibe un sueldo de S/ 7,106 y en enero de este año fue hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios de Pisco después de dar a luz. En la conversación con el parlamentario del partido de la lampa, Morales Gutiérrez solicita reducir el porcentaje retenido.

“Congresista, buenas noches. Del bono de diciembre he dejado 2 mil soles, pero sinceramente no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero y sino, en todo caso, usted disponga”, se lee en el mensaje que le envía Morales Gutiérrez al congresista accionpopulista.

“Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, agrega.

El congresista Raúl Doroteo habría bloqueado a su asesora de dicha red social y se comunicó con otro trabajador, identificado como Martín, al cual le solicita que resuelva el problema con Morales.

“Martín, me solucionas eso, por si acaso Morales no me ha dado nada, no ha colaborado. A mí me llega al pepino, me solucionas eso”, se escucha en el audio expuesto.

Cabe señalar que el congresista Raúl Doroteo, señalado como integrante de “Los Niños”, enfrenta una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado, relacionados con las irregularidades en el Ministerio de la Producción durante la gestión de Pedro Castillo.

VIDEO RECOMENDADO