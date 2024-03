Raúl Doroteo, de Acción Popular, se habría convertido en el congresista número 12 en ser acusado de “mochasueldo” por presuntamente recortarle el sueldo a una trabajadora suya que estaría con aparentes problemas de salud.

Las pruebas del delito fueron mostrados por el programa “Beto a Saber”, de Willax, en el cual revelaron, además de algunos chats entre la trabajadora María Fernanda Morales y Doroteo, un audio de este último donde se le aprecia enojado por no recibir parte de la jugosa cuota mensual.

Primero, Morales le escribió al WhatsApp del legislador que había depositado solo 2 mil soles del bono de diciembre pasado, pero que sería la última vez porque estaba quedándose sin recursos.

“Congresista, buenas noches, del bono de diciembre he dejado 2 mil soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía, por favor vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, y sino en todo caso usted disponga”, pidió.

En esa misma conversación le informó al congresista que se encontraba mal de salud.

En un audio propalado por el programa se le escuchó a Doroteo decir: “Martínez, solucionas eso, por si acaso no me ha dado nada. Morales no ha colaborado nada. (sic) Sino, igualito ‘cuñao’, a mí me llega al pepino. Te advierto, me solucionas eso”.

TODO ES FALSO.

En una comunicación por WatsApp, Doroteo respondió así a la consulta de Correo sobre esta denuncia.

“Todo es falso. Lamento que continúe los complot tal como el caso Karelim y Benavides. Nunca hubo ni habrá nada. Ok. También lamento su poca seriedad de investigación y objetividad Correo Ica. No hay nada”.

Luego agregó: “Por respeto a la trabajadora que está embarazada, donde la ley y el Congreso la respalda, no he realizado denuncia alguna. Solo se basan en troles y seudopáginas. Sin nada más que decir. Tomaré mis medidas”.