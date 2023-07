Un nuevo audio remece la arena política de Ica. Esta vez, el llamado “Chino Mere” sostiene una amena conversación telefónica con el comunicador social, Gastón Medina Sotomayor, el mismo que todos los días habla de Gobierno Regional de Ica.

Filtración de audio

En el audio, Medina ofrece un privilegiado puesto de trabajo a “Chino Mere” quien habría sido contratado por el exdirector regional de Salud, César Valdivia para asesinar al asesor de la entidad regional, Carlos Zegarra Sánchez.

Este último en conferencia de prensa, dijo que estaba en más de cinco oportunidades a tiro de cañón de los sicarios. Zegarra señaló que con la prueba, denunció a Valdivia ante el Ministerio Público.

Chino Mere: ¿Acá si el objetivo es este Zegarra sí o no?

Medina: Nada más.

Chino Mere: Nada más, a él no más.

Medina: Así es hermano.

Chino Mere: Ya pe viejito, dígame este la señorita Luz. ¿Tiene comunicación con ella?

Medina: No, no tengo comunicación con ella, ella está prácticamente incomunicada por tema de seguridad, yo solamente hablo con su jefe de prensa con Harry Marcatinco.

Chino Mere: Usted sabe que yo mañana muestro este video, mañana mismo lo meten preso a ese h.....

Medina: Así es, por eso déjame escribirle ahora a Harry Marcatinco, que es el jefe de prensa y decirle este tema ya.

Chino Mere: Claro para yo conversar, yo lo que quiero es una chambita para trabajar pe viejo.

Medina: Ya pero pero mira ella todavía no pesa nada, ni a su gente no le dejan de entrar al gobierno regional, pero este podemos mover un tema internamente con los que están ahorita ya no hay problema por un tema internamente con los que están ahorita.

Chino Mere: Claro, pues viejo, usted lo maneja eso de ahí porque.

Medina: Yo lo manejo, yo lo manejo directamente, no te preocupes

Chino Mere: Si porque tu sabes que el video que yo tengo es una pieza clave, pues entiendes eso

Medina: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé perfectamente. No te preocupes.

Chino Mere: Ya pe viejo, entonces usted converse todo para hay converse ya compadre mira.

Medina: Entonces, pero dime exactamente qué quieres y yo hablo directamente con la gente de ahorita que está manejando el tema.

Chino Mere: Ya por eso pe, un puesto de, un puesto de chamba pe.

Medina: ¿Para quién?

Chino Mere: No, o sea, yo quiero trabajar,

Medina: Ah tú quieres

Chino Mere: Claro yo quiero chambear.

Medina: Ya cholo, el problema es que se te puede seguir aquí sin ningún tipo de problema. El problema está de que por ahora tú no puedes sacar la cabeza cuando caiga cuando caiga Zegarra, ahí sí saca la cabeza.

Chino Mere: Pero, pero por eso pues yo yo le estoy diciendo no ahorita no, o sea, pa más después pe.

Medina: Pa después compadre, cae Zegarra, ten la seguridad que tú estás ahí un puesto especial, no te preocupes.

Chino Mere: Ya pe

Medina: Y eso va a ser hermano como una gratitud a tu persona, nada más.

