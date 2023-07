El exdirector regional de Salud, César Valdivia Rosales, está en graves problemas tras la difusión de un audio donde sostiene una amena conversación con el presunto sicario alias “Chino Mere” para quitarle la vida al asesor del Gobierno Regional de Ica, Carlos Zegarra Sánchez.

“El hombre hubiera hecho su chamba hace rato”, dice Valdivia al “Chino Mere”. Así comienza el audio al que Correo accedió. El último le responde: “Está bien, pues, el muchacho quedó para domingo. El domingo, el muchacho no estuvo en Ica, el muchacho no estuvo en Ica. Ahora el muchacho llegó el lunes tempranito”.

El audio sigue así.

Valdivia: Tú y yo estamos conversando ahorita y él ahorita está botado en la Diresa (Dirección Regional de Salud), saludando al nuevo director regional de Salud. Tú y yo estamos conversando y él está botado ahí, eso no te dice, no te dice nada.

“Chino Mere”: Es que el pata, cómo me va a decir sí. Ellos dicen de lunes a viernes va ser bastante sospecha, eso es lo que no entiende pe. Nosotros hemos quedado. Están con tres o cuatro de seguridad y cuando salen a esos eventos Doc. no salen esos eventos salen, salen no, salen con dos, tres salen con varios de seguridad de Estado, aparte salen ahí este resguardo personal, nosotros le hemos hecho seguimiento también.

Valdivia: No, ahorita yo he hablado con tío pe, el tío está solo, no estaba con él, no estaba con él. Yo lo he llamado al tío y el tío estaba solo, no estaba con él. Cuando el tío está con él, ahí si hay batallón, pero el tío estaba solo, no estaba con él. Zeta ha estado solito en la Diresa.

Chino Mere: Mira doctor mira, yo le voy a decir una cosa, usted, usted escucha pe, si usted quiere que nosotros los perjudiquemos usted. Después usted no nos meta a nosotros, si nosotros estamos haciendo una cosa, una cosa bien para cuidarlo a usted, porque, porque ellos van a sospechar, no, el doctor Valdivia lo mandó. El doctor Valdivia lo mandó, escúchame, doctor, yo le voy a decir las cosas como son pe.

Valdivia: En todo caso, en todo caso ya no hagas el, deje que pase el tiempo, que estén tranquilos.

“Chino Mere”: (....) doctor, doctor, usted usted no lo va a hacer en un día de su labor pe. Nosotros lo que estamos haciendo es su relaje, donde va, donde se queda. Nosotros lo vamos a hacer su chamba el día sábado, como hemos quedado con el “Cojo Roberto” el día sábado, cuando él esté huasqueando con las ‘jermas’ ahí. ¿Por qué? Para que sea un ajuste de atraso. En su cartera que lo que lo hemos hecho es esto: “Eso es para que no te metas con las mujeres de lo que no tienes que meterte”. Entonces va a ser un problema de calzón pe viejo. Si tú lo vas a matar de lunes a viernes en tema de chamba es un tema político, pe. Tú tienes que entender eso viejo. Uno te cuida, pero usted piensa que uno está a la gana gana y todo. Si quiere te regresamos tu plata, la plata, la hemos dado a él. Si quieres con” Tiki” lo conseguimos y le regresamos de nuestra plata, eso no hay problema doctor. Lo que nosotros queremos es no perjudicarlo a usted.

Al minuto 3 de la grabación, los interlocutores discuten y se prolonga por varios segundos.

Valdivia: Me entiende, como dice “El Cojo”, también tiene razón, “El Cojo” tiene razón, dice mano mano, escúchame, el muchacho quedamos el domingo que lo tenía que sacar.

Yo te entiendo, nosotros quedamos el domingo que lo teníamos que sacar. ¿Qué pasó el domingo, el domingo? No, no dijo. Cuando llegue a Ica te llamo, nunca llegó y lo llamó temprano para que lo lleve a al GORE.

Valdivia: Solo escúchame, escúchame, quiero que tú me entiendas algo, quiero que tú me entiendas. Quiero que me entiendas. El objetivo acá, no era que sea este se vaya de viaje.

“Chino Mere: Entonces pe viejo, entonces ponte a pensar, nosotros al momento que él sale pum, le hacemos su chamba, agarramos a balazos, pa! pa!, se muere, ese es ajuste de cuentas. Así tú le pongas un cartel, nadie te lo va a creer, pe viejo de arranque van a decir, aquí lo balearon a Valdivia, Valdivia, ha .... su gente para que lo hagan y peor te vas a complicar pe.

El presunto sicario sigue y todo indica que Zegarra iba ser centrado y ultimado en una reunión de un día sábado.

“Chino Mere”: Mira el el día sábado yo voy a salir con él porque el patita de Pueblo Nuevo que tiene su chofer que “Tiki” le ha contratado le ha invitado a una chicharronada, que van a ir el día sábado van a ir con jerma. Entonces ahí se le da pa! pa! pa! y se le deja su cartel por atrasador por meterte con las mujeres de los faites. Me entiendes por aprovecharte de la sustancia de las mujeres. Entonces ahí c..., este es un problema de calzón, no de política. Entonces, entonces, la gente que lo chalequea y todos van a decir a no, a este h.... lo han matado porque este es c... pe, pues por eso lo han matado. No, no, no, no, no, no, acá no tiene que ver nada, Gato no tiene que ver nada el doctor Valdivia, entonces ahí se están limpiando las cosas pe viejo, a veces tú las cosas aceleradas salen mal.

El presunto sicario prosigue con la conversación.

“Chino Mere”: El muchacho se comprometió. Causa yo el día sábado, once de la mañana te llamo . “Cojo” el día sábado tu no me lo pones te lo juro que yo te busco y te quiebro ..... Oe “Gato” que fue, nada más causa. El día sábado tu no me lo pones c....... El día sábado yo te doy sajiro hasta la noche. Ese h..... no se va; el día domingo, te la dedico. Así hemos quedado causa.

Valdivia: Ya

“Chino Mere”: Ese h.... se tiene que ir porque se tiene que ir pe viejo

Valdivia: Ya pe cholo

“Chino Mere”: Se va ese h.... , está el otro directo, lo matamos, no sé, pero nosotros no vamos a perder otra chamba nuestro tiempo, pero viejo.

Valdivia: Es difícil pe es difícil

“Chino Mere”: Está bien pe viejo, usted dice difícil. Acá lo que usted tiene que, escúchame viejo, acá las cosas claras. Acá lo que usted tiene que recuperar en su puesto de trabajo, por qué, porque nosotros no nos vamos a quedar en nada, nosotros tenemos tiempo invertido con usted, yendo a Chincha, Nasca a Pisco, tenemos tiempo, ahí tenemos personal que han estado cuidando de usted.

“Me resulta bastante penoso que el día de hoy salga un audio donde hablen que me van a matar, según la información que tenemos no es solamente ese audio, aproximadamente yo he estado en unas cinco o seis oportunidades a tiro de cañón para que me maten, por situaciones de la vida, porque aún Dios no quiere que nos vayamos de este mundo, no sucedió esa acción”, denunció Zegarra quien ayer presentó los audios a la prensa.

