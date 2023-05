La Procuraduría Pública Regional de Ica ha formulado una denuncia penal en contra del exdirector regional de Salud de Ica, César Narciso Valdivia Rosales, por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, en agravio de la Dirección Regional de Salud de Ica y el Gobierno Regional de Ica.

Grave acusación

La denuncia ha sido elevada ante la Fiscalía de Turno Provincial Penal Corporativa de Ica y se involucra a Valdivia Rosales en múltiples presuntas falsificaciones. Uno de ellos indica que el exfuncionario adjuntó en su expediente curricular el certificado de trabajo del 23 de noviembre del 2022, emitido por el CD Jhon Harold Galindo Vílchez, director ejecutivo del Hospital de Apoyo San Miguel, donde certifica que Valdivia trabajó como director de salud pública en la sede del hospital de apoyo San Miguel, contratado desde el 1 de enero del 2020 al 30 de enero del 2022.

Se hizo el control posterior y en un informe emitido por el propio Galindo Vílchez señala “(…) el certificado laboral de fecha 23 de noviembre de 2022 como se puede evidenciar no figura mi firma, no se emitió de la Dirección del Hospital de Apoyo de San Miguel y que el médico César Narciso Valdivia Rosales, en el periodo (13 de setiembre del 2021 al 31 de diciembre del 2022) que fui director del hospital, no trabajó en dicho nosocomio (…)”, entendiéndose que dicho documento sería falso.

De igual forma Valdivia Rosales, quien fue designado como funcionario de confianza por el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, también adjuntó un certificado de trabajo del 2012 en el que indica que laboró como director del Hospital de Apoyo San Miguel, desde el 1 de enero del 2017 al 30 de enero del 2018 y expedido por el Tito Huerta Huillcapuri, quien era jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 407. Sin embargo, en el control posterior Huerta Huillcapuri señala que su persona no expidió ningún tipo de certificado a ningún trabajador de la institución, ya que no estaba en sus competencias de trabajo y en las fechas solo hacia labor asistencial, indicando que su firma fue falsificada

Del mismo modo, el extitular de la Diresa Ica continuó presentando certificados como director del hospital San Miguel esta vez en el periodo del 1 de abril al 30 de noviembre del 2019, supuestamente emitido por Luis Alberto Cáceres Rojas, cuando era jefe de la unidad de Recursos Humanos. En este hecho se indicó que Valdivia Rosales prestó sus servicios en el hospital en los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018, por lo que se presume que el certificado sería adulterado.

La Procuraduría del GORE Ica ha solicitado que se programen las declaraciones en un plazo máximo de 60 días. También pruebas de grafotecnia de los documentos ingresados por Valdivia Rosales, como certificados de trabajo y constancias de trabajo para verificar la autenticidad de firmas y otros.

VIDEO RECOMENDADO