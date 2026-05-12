La Contraloría General de la República (CGR) alertó que la obra de mejoramiento del servicio de agua potable rural, alcantarillado u de otras formas de disposición de excretas en el asentamiento humano Los Espigos, en el distrito de San Juan Bautista (Ica), fue culminada y recepcionada en enero del presente año, pero ya presenta hundimiento y desniveles en diferente zonas de reposición de asfalto o de pisos de adoquín, lo que generaría deterioro de este proyecto y de la infraestructura vial en perjuicio de 2 mil pobladores.

Múltiples deficiencias

Según el Informe de Visita de Control n.° 011-2026-OCI/0406-SVC, cuyo periodo de evaluación abarca desde el 17 al 23 de abril del 2026, la obra tuvo un costo total actualizado de S/ 918 958 y tras su culminación fue recepcionada en enero de este año. Sin embargo, se constató que, pese al corto tiempo transcurrido, ya presenta hundimiento y superficie irregular en diversas zonas de tránsito vehicular, así como desgaste prematuro en la composición de la carpeta asfáltica.

Tras una segunda visita de inspección, se apreció que la entidad realizó nuevos trabajos de reposición, pero estas mantienen deficiencias como deformaciones del pavimento y segregaciones.

Cabe mencionar que la Ley General de Contrataciones Públicas establece que el plazo de responsabilidad por vicios ocultos es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

El resultado de este Informe de Visita de Control fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Distrital San Juan Bautista, Jorge Quispe, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

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