Una candidata al Congreso por Juntos por el Perú fue incluida en la investigación fiscal y policial contra la presunta organización criminal denominada “Los Pulpos de La Victoria”. El caso está relacionado con presuntos cobros de cupos y actos de corrupción dentro de la Municipalidad de La Victoria.

Se trata de Jhuliana Carbonel Carbonel, quien, de acuerdo con los resultados difundidos por la ONPE, sería virtual diputada por la agrupación política liderada por Roberto Sánchez.

Aparece en expediente fiscal

Según información revelada por Canal N, Carbonel figura dentro del expediente de investigación junto a funcionarios y trabajadores municipales que también son investigados por presuntamente integrar esta red.

Las pesquisas buscan determinar el nivel de participación de cada una de las personas incluidas en el caso. Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuál habría sido el rol específico de la candidata dentro de la investigación.

¿Quién es Jhuliana Carbonel?

De acuerdo con su hoja de vida presentada ante organismos electorales, Jhuliana Carbonel Carbonel trabajó como fisioterapeuta hasta el año 2025. Además, registra como lugar de residencia el distrito de El Agustino.

La aparición de su nombre en la investigación ocurre mientras continúa el proceso electoral y en medio de nuevas diligencias fiscales relacionadas con este caso.

Las autoridades mantienen operativos en distintas oficinas de la Municipalidad de La Victoria como parte de la investigación. Entre los espacios intervenidos figura el centro de monitoreo de cámaras de seguridad ubicado en la zona comercial de Gamarra.