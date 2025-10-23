La región Ica ha concentrado un alto volumen de quejas contra magistrados y auxiliares judiciales en los años 2024 y 2025. En total, se han registrado 4531 denuncias por presuntas irregularidades, según la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Reforma judicial

Las estadísticas publicadas por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial revelan una preocupante carga de denuncias por presuntas irregularidades cometidas por magistrados y auxiliares en la región Ica, durante los años 2024 y 2025.

Durante todo el 2024, se registraron 810 quejas en la región. Solo cinco juzgados acumularon un total de 530 denuncias, siendo el más señalado el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, con 122 denuncias, seguido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal (113), y los Juzgados Penales en general con 108 reportes.

En cuanto a los cargos de los funcionarios denunciados en ese mismo año, se identificaron 1,581 denuncias contra magistrados y 1,325 contra auxiliares judiciales, sumando un total de 2,911 denuncias. Los motivos más frecuentes fueron el retardo en la administración de justicia (1,108 casos) y la negligencia en el cumplimiento de deberes (203).

Para el año 2025, hasta octubre, ya se han contabilizado 601 nuevas quejas en Ica. Las cifras actualizadas indican que los juzgados penales siguen siendo el foco de mayores cuestionamientos. En lo que va del año, se han presentado 306 denuncias contra juzgados específicos, encabezadas nuevamente por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, con 67 casos, y seguido de cerca por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria y el Segundo Juzgado Penal Unipersonal, ambos con 48 y 45 respectivamente.

En términos generales, en los primeros diez meses del 2025 se han ingresado 1620 denuncias según el cargo del denunciado, de las cuales 856 están dirigidas a magistrados y 764 a auxiliares judiciales. Los motivos más frecuentes se mantienen: 724 denuncias por demora en los procesos y 39 por negligencia funcional.

Además, otras 1,450 denuncias han sido clasificadas bajo observaciones realizadas durante visitas judiciales, ya sea por asistencia, puntualidad o permanencia en el cargo.

Las cifras expuestas por la Autoridad Nacional de Control evidencian no solo un patrón sostenido de quejas en el sistema judicial de Ica, sino también la necesidad de revisar la carga procesal, la gestión interna y el desempeño de los operadores de justicia en la región.

