A junio del 2025, la región Ica alcanzó el puesto 12 de las regiones con mayores montos de inversión comprometida en obras paralizadas, con proyectos por más de S/ 1,244 millones en los tres niveles de gobierno, según cifras de la Contraloría General de la República (CGR) consignadas por ComexPerú.

En el abandono

Las regiones que ocupan el top 5 del ranking son: Arequipa (S/ 7,742 millones); La Libertad (S/ 5,675 millones); Lima (S/ 4,742 millones); Piura (S/ 3,928 millones); y Cajamarca (S/ 2,830 millones). En paralelo, Ica registra 28 obras detenidas, lo que representa el 1.2% del total de obras paralizadas en todo el país entre enero y junio.

El monto comprometido de obras inconclusas en Ica, según niveles de gobierno, es la siguiente: gobiernos locales (S/ 26 millones); gobierno regional (S/ 135 millones); y gobierno Nacional (S/ 1,083 millones).

Entre los principales proyectos paralizados figuran la instalación del servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica – distrito de Santiago – provincia de Ica; el mejoramiento del servicio de readaptación social E.P. de Chincha, código SNIP N°231778 (componente I - segunda etapa); el servicio para la ejecución del saldo de obra de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona – Nasca; y otros.

De acuerdo con la información de la CGR, entre los motivos que han llevado a la paralización de obras en la región destacan: discrepancias, controversias y arbitraje; el incumplimiento de contratos; falta de recursos financieros y liquidez; interferencias; conflictos sociales; y deficiencia en el expediente técnico.

Cabe señalar que, en el primer semestre del 2025, el Perú acumuló 2,428 obras públicas paralizadas, con una inversión comprometida de S/ 44,298 millones. En detalle, el mayor monto de inversión comprometido de proyectos en dicha situación corresponde a los gobiernos regionales (S/ 17,339 millones y 327 obras); Gobierno Nacional (S/ 17,252 millones y 369 obras); y los gobiernos locales (S/ 9,707 millones y 1,732 obras).

