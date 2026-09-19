Huacachina vivió una jornada marcada por la creatividad, los sabores y la mixología como parte del Festival Internacional de la Sirena de Huacachina 2026, celebración que retorna después de aproximadamente 15 años con el objetivo de recuperar las tradiciones, historia e identidad vinculadas al emblemático oasis iqueño.

Por el Turismo

Como parte de las actividades, se desarrolló el Concurso de Coctelería Creativa “Sirena de Huacachina”, una competencia que reunió a participantes que presentaron propuestas inspiradas en la leyenda de la sirena y que tuvieron al pisco como ingrediente protagonista.

La actividad contó con la participación de representantes de distintos establecimientos y emprendimientos vinculados al sector turístico y gastronómico de Huacachina.

Tras la evaluación de las propuestas, el resultado del concurso determinó como primer puesto a Huacachina House, mientras que el segundo lugar correspondió a Huacafuckingchina y el tercer puesto fue para Cultur Pisco.

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones impulsadas por el sector turístico regional. El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta, destacó la participación y creatividad de los concursantes.

El concurso forma parte de una programación más amplia que se desarrolla hasta hoy 19 de setiembre de 2026, con el retorno del Festival Internacional de la Sirena de Huacachina después de 15 años.

Uno de los anuncios centrales fue la presentación de Anne Thorsen Vela, ex Reina de la Vendimia de Ica, como la Sirena de Huacachina 2026. Hoy tendrá a su cargo la representación de la mítica leyenda durante las actividades centrales.

Gustavo Huerta resaltó que la recuperación del festival constituye una oportunidad para retomar una actividad tradicional de Ica y fortalecer la promoción turística del oasis.

Asimismo, se informó que el festival fue aprobado en sesión de concejo de la Municipalidad Provincial de Ica para incorporarlo al calendario turístico, con la finalidad de que pueda desarrollarse anualmente.

En la organización y desarrollo de las actividades participan el Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Ica y empresarios vinculados a Huacachina.

La organización también anunció la recuperación de elementos que buscan recordar cómo era Huacachina en décadas anteriores. Entre ellos se encuentran los tradicionales carritos de madera, utilizados antiguamente para transportar visitantes por las pendientes del balneario.

Estos elementos serán incorporados a la ambientación del festival y a espacios destinados a recrear parte de la imagen tradicional del oasis.

La programación contempla además una feria y entrega de dulces tradicionales de Ica, el concurso gastronómico “Sabor a Huacachina”, conciertos de rock, un show infantil, entrega de popcorn gratuito para los asistentes y la esperada escenificación de la leyenda de la Sirena de Huacachina.

Asimismo, se anunció la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Seguridad Ciudadana, principalmente durante el sábado 19 de setiembre, fecha en la que se espera una mayor concentración de visitantes e invitados.

De acuerdo con los organizadores, se prevé además la presencia de aproximadamente cinco o seis embajadores, por lo que las medidas de seguridad serán reforzadas durante la jornada central.

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