Un hombre de 70 años falleció luego de que el automóvil que conducía fuera impactado violentamente por una camioneta en la urbanización El Haras, en Ica. La víctima, identificada como Alejandro Felipe Paniagua Torres, fue auxiliada con vida, pero murió horas después cuando era trasladado hacia Lima.

Muerte violenta

El accidente ocurrió cuando una camioneta Nissan blanca, de placa CEV-146, colisionó violentamente contra el sedán de Paniagua Torres. El impacto fue tan fuerte que arrastró el auto hasta la vereda y dejó atrapado al conductor entre los fierros retorcidos del vehículo. Personal de los bomberos acudió al lugar y tuvo que utilizar herramientas de corte para liberarlo. Luego, fue llevado de emergencia a un hospital.

Debido a la gravedad de sus heridas, la familia decidió trasladarlo a un centro de mayor complejidad en Lima, pero el hombre no resistió y perdió los signos vitales a la altura de Chincha.

Testigos señalaron que la camioneta circulaba a una velocidad considerable y que el conductor no logró frenar a tiempo. Este dato es clave en la investigación, ya que se presume que el exceso de velocidad fue determinante en el fatal desenlace.

La indignación creció entre familiares y vecinos al conocerse que, pese a la muerte de Paniagua Torres, el conductor de la camioneta fue liberado horas después de ser intervenido por la policía. De acuerdo con los protocolos, en accidentes con víctimas mortales se debería disponer la detención preventiva del conductor por al menos 48 horas.

El vehículo está registrado, según información de Sunarp, a nombre de Juan Jorge Elías Guerra y Sirlen Linda Lau Romo de Elías. La familia de la víctima exige que se detenga al conductor para que enfrente una investigación completa por la muerte del ciudadano.

