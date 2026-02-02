Un aparatoso accidente de tránsito se registró el fin de semana en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector La Caporala, en el distrito de Salas Guadalupe, provincia de Ica, dejando como saldo un conductor herido que logró salvar la vida.

Brutal siniestro

El hecho involucró a una camioneta y un tráiler de placa F1Q-976, de colores blanco, azul y celeste. De acuerdo con la versión de testigos, el vehículo de carga pesada habría intentado realizar una maniobra indebida de giro en “U”, lo que provocó que la camioneta impactara violentamente contra su parte posterior.

Producto del choque, la camioneta quedó con la parte frontal completamente destrozada, dejando a su conductor atrapado. Sin embargo, dentro del vehículo se activaron las bolsas de aire, lo que habría sido determinante para proteger al ocupante y evitar consecuencias fatales.

Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para realizar las labores de rescate y lograr liberarlo. Posteriormente, el conductor fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

