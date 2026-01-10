La tarde del último jueves se registró un lamentable accidente de tránsito en el distrito de Salas, a la altura del kilómetro 278 de la Panamericana Sur, frente al fundo Frayle, en el sector Guadalupe, donde una combi atropelló a una trabajadora agrícola, causándole la muerte en el acto.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Margot Benita Lovera Echegaray, de 67 años de edad, domiciliada en la calle Túpac Amaru, sector Collazos – Salas Guadalupe. La mujer laboraba como obrera de packing en el referido fundo y se dirigía a su vivienda luego de culminar su jornada laboral.

La unidad involucrada es una combi Toyota Hiace, de placa X5P-969, que cubría la ruta Ica – Villacuri y perteneciente a la empresa de transportes “Sol de Villacuri”. El vehículo se desplazaba de norte a sur cuando ocurrió el atropello fatal.

Según relataron los cinco pasajeros que viajaban en la unidad, tras el impacto el conductor descendió rápidamente de la combi, retiró documentos de la guantera y se dio a la fuga corriendo, dejando abandonados tanto a los ocupantes como a la víctima en la vía.

De acuerdo con la información obtenida a través del registro vehicular de la Sunarp, la combi es de propiedad de Juan Epifanio Llactahuamán Vargas, dato que ya viene siendo considerado dentro de las investigaciones policiales para identificar plenamente al conductor.

Por disposición del Ministerio Público, representado por la fiscal de turno Villamares Matta, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue central de Ica, mientras el caso continúa en investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

VIDEO RECOMENDADO