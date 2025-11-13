Un conductor protagonizó un violento incidente durante un operativo de tránsito en la provincia de Ica, al intentar atropellar y agredir físicamente a un grupo de inspectores municipales, conocidos como “chalecos amarillos”, frente al mercado Arenales. El hecho ocurrió ayer, al promediar el mediodía.

Descontrol y violencia

Según las primeras versiones, el sujeto se desplazaba a bordo de una combi blanca con el sticker “La Tierra Prometida” y placa RF-2351, cuando fue intervenido por personal de fiscalización. Pese a las indicaciones de detenerse, el conductor encendió el motor y avanzó en dirección a los inspectores, quienes lograron evitar ser impactados.

El momento fue registrado en video y difundido en redes sociales. En las imágenes, de un minuto y 21 segundos de duración, se observa cómo uno de los inspectores le advierte al conductor: “Está cometiendo un delito, bájese del vehículo, va a ir a la comisaría”.

Instantes después, el sujeto desciende del vehículo y, en aparente estado de ebriedad, enfrenta a los agentes con una actitud desafiante. Luego, golpea a uno de ellos, arrebata el celular a otro inspector que registraba los hechos y propina una violenta agresión física a un tercer trabajador, a quien derriba en plena pista.

Tras el ataque, el individuo huyó corriendo hacia el interior del mercado Arenales, perdiéndose entre los comerciantes y transeúntes de la zona.

Fuentes municipales indicaron que el agresor no habría presentado documentación en regla, lo que explicaría su intento de eludir la intervención. Las autoridades locales informaron que se viene coordinando con la Policía Nacional para su ubicación e identificación.

