Se confirmó dos recorridos procesionales del Señor de Luren para el lunes 16 y domingo 22 d octubre del 2023. La festividad religiosa congregará a miles de iqueños, visitantes nacionales e internaciones, quienes llegarán a la provincia venerar al cristo moreno en el mes morado.

Programación oficial

En conferencia de prensa, se anunció el programa oficial por la festividad del “Señor de Luren”. Se detalló que el solemne novenario comprenderá desde el jueves 05 al viernes 13 de octubre del 2023, en esos días a las 6:45 de la tarde será el santo rosario y las novenas al Señor de Luren, y a las 7:30 de la noche la santa misa. Entre los novenantes figuran los gremios de abastecedores, hermandad femenina del Señor de Luren, Hermandad del Señor Crucificado de Luren, asociación de talleres de mecánica, asociación de cargadores de Ica, Patronato de Ica, hermandad de sahumadoras del Señor de Luren, gremio de comerciantes, sindicato de trabajadores de construcción civil de Ica y otros.

Para el sábado 14 de octubre, se programó la misa de Víspera, orecida por el Gremio de pequeños agricultores y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, mientras que el domingo 15 de octubre habrá misas por las mañanas desde las 6:30 a.m., 8:00 a.m., 9:30 a.m., 11:00 a.m., al mediodía de ese día será la misa central en honor al Señor Crucificado de Luren, presidida por monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, obispo de la Diocesis de Ica. También seguirán las misas a las 6:00 de la tarde y a las 07:30 de la noche.

El párroco de la iglesia de Luren, Francisco Chacón, indicó que el lunes 16 del próximo mes a las 7.00 de la mañana se realizará la tradicional bajada de la sagrada imagen y añadió que estará restringido besar y tocar la imagen, por lo que se posicionarán voluntarios para que puedan rozar con algodón y otros objetos religiosos la imagen sagrada. La acción de veneración será desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía, luego se preparará al cristo moreno para su primer recorrido procesional que iniciará a las 7:00 de la noche y durará 16 horas.

A esa hora la anda procesional saldrá del templo sagrado por la calle Nasca, seguirá por la calle Piura, avenida Cutervo, ingresando por la calle Lima para que los hospitalizados del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez puedan rendir sus plegarias, tras ello la procesión volverá a la Av. Cutervo y pasará por la Av. San Martín hasta llegar a la calle Huánuco, J.J. Elías, ingresando al colegio San Luis Gonzaga. El recorrido procesional seguirá por la madrugada por la Av. Matias Manzanilla, Av. Municipalidad, Av. Grau, y luego por la Av. Acomayo (Parcona), Av. Cutervo, calle Ayacucho, y finalizará la calle Nasca. En la mencionada vía estará a las 11:00 de la mañana del martes 17 de octubre, donde previo a su ingreso triunfal se realizará la solemne eucaristía en honor al Señor de Luren.

“Se recomienda a los hermanos y hermanas el uso de mascarilla porque aún hay contagios de la COVID-19, se ha elegido esta vez la Av. Acomayo, porque no puede ser un recorrido tan largo, ya que la cruz de nuestro señor no es tan sólida, además se ha coordinado con las autoridades para evitar riesgo en el rio Ica, y habrá presencia policial y brigadas de emergencia. Que el señor los bendiga y a los que están en la gloria porque esto no es algo que se vive ahora, sino que ya sido transmitido por nuestros mayores y que tenga a ellos en la gloria”, declaró el padre Francisco Chacón.

Añadió que se ha coordinado con autoridades municipales, policiales, médicas y otros para que se subsanen distintas observaciones en calles y avenidas, donde se ha evidenciado forados en las pistas, cajas de agua potable sin tapa de seguridad, cables eléctricos sueltos y otros.

La festividad religiosa tendrá un segundo recorrido procesional el domingo 22 d oculte a partir de las 8:00 de la mañana, en esa fecha el cristo moreno será llevado por la calle Nasca, con dirección a la calle Ayacucho, Av. Cutervo, Av. San Martín, calle Juan Palo Fernandini, la avenida Conde de Nieva, la calle Francisco Flores. El anda procesional seguirá por prolongación La Mar, calle La Mar, calle Unión, calle Lima e ingresará al santuario por la calle Nasca al promediar las 7:00 de la noche.

VIDEO RECOMENDADO