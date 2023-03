Luego de cuatro años, el próximo mes de abril se realizará la celebración de la Semana Santa 2023 en la provincia de Ica, con el tradicional recorrido procesional del Señor de Luren, además de múltiples actividades religiosas que esperan congregar a más de 300 mil personas.

Programación oficial

El párroco de la Iglesia de Luren, Francisco Chacón indicó que la fiesta religiosa tendrá su inicio el domingo 2 de abril. “Domingo de Ramos”, ese día es la bendición de ramos, donde los fieles podrán acudir con palmas y olivos desde las 6: 30 de la mañana, en el transcurso del día a las 5 de la tarde se realizará la procesión del Señor del Triunfo, que saldrá desde el espacio sagrado en la calle Nasca, y recorrerá la calle Lima, Libertad, Bolívar, Av. Municipalidad, Av., Grau, calle Ayacucho y finalmente su ingreso será por la calle Nasca. Esa misma fecha a las 7:30 de la noche es la solemne misa de Domingo de Ramos.

Señaló que la programación oficial por la Semana Santa continuará el lunes y martes santo, el 3 y 4 de abril respectivamente, donde habrá confesiones a las 7 de la mañana y 7de la noche en el Templo de Luren. Al día siguiente, el miércoles5 de abril, a las 7:00 p.m. será la celebración penitencial- confesiones y luego el jueves santo 6 de abril, las celebraciones eucarísticas a las 4 y 5:30 de la tarde, mientras que a las 7 de la noche es la cena del señor y el lavatorio de los pies y procesión del santísimo al monumento (salón parroquial).

El 7 de abril es el Viernes Santo, ese día a las 7 de la mañana se dará la solemne baja de la imagen del Señor de Luren, y los cientos de devotos podrán contemplar el acto religioso, donde la imagen milagrosa será bajada de su altar hasta la parte central de la iglesia. A las 8:00 a.m. se iniciará la veneración al Cristo Moreno, luego a las 5 de la tarde la celebración de la pasión y muerte del señor, la adoración de la santa cruz y comunión, y a las 7 de la noche el inicio del recorrido procesional que tendrá una duración de poco más de 16 horas.

Detalló que el Cristo Crucificado saldrá de su templo por la calle Piura, y el anda religiosa con la venerada imagen seguirá con dirección a la avenida Cutervo y luego a la Av. J.J .Elías, Av. Municipalidad. Av. Grau. Asimismo, los miles de devotos también podrán rendir sus plegarias en el transcurso por la avenida Maúrtua, Av. Cutervo, y realizará su ingreso triunfal a la iglesia el sábado 8 de abril por la calle Ayacucho. Previo a su ingreso triunfal a las 11 de la mañana será la celebración de la palabra “Acompañando a nuestra madre, la virgen María en su dolor”, donde se ofrecerá una misa.

“El año pasado no pudimos hacer el recorrido procesional del Viernes y Sábado Santo, y tenemos la alegría que este año sí. Esta celebración es masiva y en Lima no saldrá en procesión el Señor de los Milagros, y hay una cuadrilla de Las Nazarenas que ha pedido participar en la procesión. Además en la iglesia el aforo es para 600 personas. La mascarilla no es obligatoria recomendamos que los adultos mayores y población de riesgo usen la mascarilla. No olvidar que estaremos en Semana Santa y es un reencuentro fuerte con nuestro señor Jesucristo, la gran celebración de la vida que nos ofrece con su resurrección, más que un evento turístico es el hecho de encontrarnos siempre con el centro de nuestra fe, que es Jesucristo nuestro señor”, declaró el párroco Francisco Chacón.

