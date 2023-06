Ayer, se realizó el Examen de Admisión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde se inscribieron 9861 postulantes. En el proceso académico se observó que más de una decena de aspirantes llegaron tarde, algunos de ellos no pudieron rendir la prueba.

Retraso en horario

El presidente de la Comisión de Admisión, Carlos Cuquián, informó que el horario de ingresó era de 6 a 9 de la mañana y el examen empezaría a las 10 a. m., además que esto sería verificado por un notario público. Sin embargo, la puerta 1 de la ciudad universitaria fue cerrada a las 9:15 a. m.

A las 9:13 a. m. llegaron seis postulantes a la ciudad universitaria, quienes por la tolerancia pudieron ingresar rápidamente. Ya cerradas las puertas, a las 9:24 a. m. se hicieron presentes otros dos postulantes a la carrera de Derecho al campus universitario, quienes indicaron que el cambio en las puertas y locales causó confusión. Ellos se encontraban desde las 7 a. m. en el colegio San Luis Gonzaga, sin embargo, no era la sede asignada para su examen por lo que fueron a la universidad, donde por el reclamo de la población pudieron acceder.

“Mi hijo estaba en el colegio San Luis y había una maratón pasando y un tráfico vehicular horrible. Le tocaba la Ciudad Universitaria y recién un día antes del examen publicaron para conocer el local”, declaró Mayra Aylas, madre de uno de los menores

En el transcurso se presentaron otros dos jóvenes postulantes por la puerta 2 de la Ciudad Universitaria, uno de ellos señaló haber viajado más de 10 horas desde Arequipa a Ica. “Solo el domingo descanso del trabajo por eso vine, pero no me dejan ingresar, antes verifiqué en la web y decía que mi local es la ciudad universitaria, yo no he llegado tarde, solo hice fila en otra puerta, pero tenía que entrar por la 2″, dijo. Otro aspirante de iniciales L. G. Q. R. de 17 años que llegó desde Chincha pasó por la misma situación. Ambos buscaban una vacante en la carrera profesional de Ingeniera de Minas y estaban a las 9:50 a. m. en el acceso 2 al recinto universitario, tras un control, lograron ingresar.

El panorama fue distinto para un joven de iniciales J. H. B. que llegó desde Nasca, él estuvo a las 9:30 a. m. en la puerta 1, personal de seguridad lo derivó a la puerta 2, donde 20 minutos después accedió, sin embargo, fue retirado, ya que su local asignado era el colegio San Luis Gonzaga. Por el tráfico vehicular llegó al local escolar al promediar las 10:00 a. m. ahí también se encontraba otro joven que venía desde Tate. Los dos aspirantes que pagaron 290 soles cada uno para rendir la prueba, se quedaron fuera. El Examen de Admisión empezó con un amplio retraso al promediar las 10:58 a.m.

