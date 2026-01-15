El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Carlos Zeballos, arribó a la provincia de Ica para iniciar investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas a la planta de cerámicas de la empresa china Tengda, ubicada en el kilómetro 286 de la Panamericana Sur, en el distrito de Salas.

Observaciones del congresista

La construcción de esta planta ha sido objeto de críticas desde octubre de 2023. La Sunafil paralizó los trabajos en ese momento. Además, se cuestionó la decisión del Concejo Provincial de Ica de aprobar un cambio de zonificación de la zona de “Agrícola Industrial” a “Gran Industria”, lo que generó polémica entre autoridades y vecinos. Actualmente, la obra se encuentra paralizada.

Durante su visita, Zeballos explicó que uno de los objetivos de la investigación es determinar la posible participación del presidente José Jerí, quien se habría reunido con uno de los dueños de la planta, el empresario chino de apellido Yang. “Estamos solicitando la presencia del presidente ante la Comisión de Fiscalización para que responda sobre esta reunión y aclare si hubo algún afán de poner en funcionamiento esta planta, que podría generar perjuicio ambiental y afectar la calidad de los productos que se exportan de la región”, indicó Zeballos.

El congresista señaló que de operar la planta en su ubicación actual, los cultivos de uva, palta, arándano y otros productos exportables podrían verse comprometidos. Además, alertó sobre los riesgos que podría generar para los puestos de trabajo del sector agroexportador, que actualmente emplea a más de 400 mil personas en toda la región Ica, incluyendo trabajadores provenientes de Ayacucho, Huancavelica y otras regiones del país.

Zeballos también recalcó que la infraestructura habría sido construida sin contar con licencia de construcción ni autorizaciones de diversas entidades competentes. “Vamos a determinar la responsabilidad de las autoridades locales que permitieron que esto continúe. Este caso forma parte de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, que se encuentran en etapa preliminar, pese a haber pasado más de un año y medio”, afirmó.

En tanto, el presidente de la Base de Rondas Campesinas de Ica, Harly Lincon Sánchez Toribio, anunció que se convocará a una paralización masiva en toda la región si no se procede con la demolición de la planta de cerámicos de la empresa china TENGDA, cuya construcción ha generado preocupación entre agricultores locales.

Sánchez Toribio indicó que la medida busca impedir que la planta entre en funcionamiento, ya que —según señaló— afectaría directamente a la agricultura de la región, particularmente en sectores como Villacurí. Recalcó que la agroexportación es la principal fuente de sustento para la población local. “No queremos que esa empresa funcione en Ica, que no malogre nuestra economía. Nosotros sobrevivimos del trabajo en la agroexportación, porque no comemos cerámica; tenemos que velar por nuestra alimentación”, sostuvo.

