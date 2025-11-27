El Mg. Genaro Mauricio Chanco Mendoza, investigador histórico iqueño y miembro activo de la ANEA, ha culminado una rigurosa investigación documental en los archivos de la Parroquia San Jerónimo de Ica, logrando ubicar la partida de bautismo original del poeta iqueño José de la Torre Ugarte, autor de la letra del Himno Nacional del Perú, donde certifica que nació realmente el 24 de noviembre de 1785 y no el 19 de marzo de 1786 como se creía por décadas.

Partida de bautizo

La evidencia documental hallada en la partida de bautismo del poeta revela con absoluta claridad que José de la Torre Ugarte nació realmente el 24 de noviembre de 1785, pues fue bautizado el 22 de febrero de 1786, cuando ya tenía alrededor de tres meses de nacido (niño bautizado a los 90 días contados desde el parto), conforme lo consignó el párroco Alexandro Gonzales en la Parroquia San Jerónimo de Ica.

Esta precisión aritmética y sacramental permite establecer con rigor histórico su natalicio auténtico, descartando así la fecha errónea del 19 de marzo de 1786, que durante décadas se ha difundido sin sustento documental.

Este hallazgo adquiere especial relevancia al corregir casi ocho décadas de un error historiográfico, originado en la publicación realizada por Carlos Raygada en la revista Mar del Sur (1949), donde por primera vez apareció la fecha del “19 de marzo” sin evidencia que la respalde.

A ello se sumó la insistencia del propio Raygada en su obra “Historia crítica del Himno Nacional” (Tomo II, 1954), donde volvió a reproducir el dato equivocado y añadió imprecisiones sobre la identidad de la madre del poeta.

La nueva información, sustentada en el documento parroquial original y contrastada críticamente, constituye hoy un aporte trascendental para la historiografía iqueña y para la justa valoración del legado de José de la Torre Ugarte Manrique, hijo único de don José Estanislao de la Torre y Ugarte y de doña María de los Remedios Manrique.

Actividades en los colegios

Por los 240 años del natalicio se vienen desarrollando diversas actividades oficiales en coordinación con instituciones educativas y culturales. La ANEA Región Ica, bajo la dirección Willy Muñoz Pisconte, del 24 al 28 de noviembre de 2025 viene impartiendo un ciclo de conferencias y actividades conmemorativas, e incluyendo presentaciones en las II. EE. José de la Torre Ugarte, Abraham Valdelomar, ayer 26 de noviembre estuvieron en la I. E. San Luis Gonzaga y hoy 27 estarán en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes y mañana 28 en la I. E. José Toribio Polo. Por tanto, se espera que los estudiantes, docentes, colegios y la comunidad iqueña puedan acceder a la verdad documentada sobre la vida de uno de los hijos más ilustres de Ica.

VIDEO RECOMENDADO