Las autoridades integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil sostuvieron una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Ica para coordinar las primeras acciones de prevención y respuesta tras la declaratoria del estado de emergencia en las cinco provincias de la región por el Fenómeno El Niño.

Trabajo conjunto

Durante la sesión, representantes de los distintos niveles de gobierno, instituciones públicas y fuerzas del orden acordaron fortalecer el trabajo articulado para reducir los riesgos ante posibles lluvias intensas y otros eventos asociados al fenómeno climático.

Como parte de las primeras medidas, se anunció que equipos técnicos iniciarán la próxima semana un recorrido por las cinco provincias para coordinar con los gobiernos locales la planificación y ejecución de trabajos de mitigación en las zonas identificadas como vulnerables.

Asimismo, en el marco del Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, se propuso la conformación de tres comisiones especializadas que estarán encargadas de las labores de preparación, respuesta inmediata y rehabilitación frente a posibles emergencias.

Durante la reunión también se dispuso solicitar a las municipalidades un informe actualizado sobre el stock de ayuda humanitaria disponible en sus almacenes, con el objetivo de conocer la disponibilidad de materiales como calaminas, frazadas, abrigo, alimentos y otros bienes de primera necesidad para atender a la población afectada en caso de emergencias.

En el sector Educación se vienen coordinando acciones para proteger la infraestructura de las instituciones educativas ubicadas en zonas de riesgo, mientras que el sector Transportes trabaja en la disponibilidad de maquinaria pesada para garantizar la transitabilidad de las vías y atender posibles interrupciones ocasionadas por lluvias o deslizamientos.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Aérea del Perú informaron que mantienen listas sus brigadas de rescate para intervenir de manera oportuna en caso de presentarse alguna emergencia.

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