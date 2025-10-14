En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Institución Educativa N° 23008 “Ezequiel Sánchez Guerrero” de Ica, se desarrolló el concurso de composición del himno institucional, resultando como ganador Juan Luna, autor de la pieza que será interpretada oficialmente en los actos conmemorativos del emblemático colegio.

Identidad institucional

El proceso de evaluación se realizó el pasado 30 de setiembre, cuando los miembros del jurado calificador se reunieron para revisar las partituras, letras y grabaciones presentadas por los cuatro participantes. Tras una deliberación basada en las bases del concurso, se declararon finalistas las composiciones: Alma ezequielina, Orión del desierto, Luna Ávila y Juan Martín.

Finalmente, la propuesta de Juan Luna fue elegida como la ganadora. El acto de reconocimiento tuvo lugar en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica, con la presencia del alcalde Carlos Reyes, subdirectores, docentes, personal administrativo, estudiantes, y los representantes simbólicos del colegio: la Reina Ezequielina y el Mister Ezequielino. El evento congregó a miembros de la comunidad educativa que suma cerca de mil estudiantes.

La organización destacó el talento de los participantes y la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen la identidad institucional, el sentido de pertenencia y el legado cultural del colegio en su año bicentenario.

