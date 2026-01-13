Familiares, amigos y colegas despidieron entre lágrimas al S2 PNP. Yelsin Enrique Melgar Garayar, quien falleció ayer tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana Sur, en el sector San Rafael, en la provincia de Ica.

Muerte violenta

La ceremonia de cristiana sepultura se realizó en el camposanto Mapfre, donde también se rindieron honores policiales por parte de sus compañeros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Melgar, quien prestaba servicios en la Divincri de Ica, perdió la vida cuando la motocicleta lineal que conducía fue impactada por un volquete a la altura del kilómetro 309. El accidente, cuya investigación continúa, provocó conmoción entre la comunidad y sus colegas.

El hecho ha generado consternación en la región y múltiples muestras de solidaridad con su familia. En un pronunciamiento, diversos gremios policiales expresaron su pesar y destacaron “el compromiso y dedicación” del suboficial Melgar durante su carrera.

Durante la ceremonia, los presentes recordaron a Melgar como un servidor comprometido con su labor y resaltaron el impacto emocional de su partida para sus seres queridos y compañeros de armas.

