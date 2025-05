Una tragedia golpeó a una familia del distrito de Subtanjalla, en Ica, cuando un incendio de gran magnitud arrasó con su vivienda ubicada en la avenida principal del sector Fonavi La Angostura.

Pérdida Total

El siniestro se registró la mañana del martes alrededor de las 10:00 a.m., y consumió gran parte del inmueble y de las pertenencias de la familia Huamán Aroní, dejando a la madre de familia en una situación crítica y sin recursos.

La propietaria, Guadalupe Huamán, relató que mientras lavaba ropa en el patio de su vivienda, notó que un corto circuito había iniciado un incendio en el área de la cocina, construida con materiales rústicos. En cuestión de minutos, las llamas se expandieron rápidamente por la casa, generando desesperación. Al estar sola, Guadalupe corrió hacia la calle en busca de ayuda, alertando a sus vecinos, quienes no dudaron en acudir al rescate.

Gracias al valiente y rápido accionar de los moradores de la zona, se lograron salvar algunos artefactos electrodomésticos y muebles, aunque la mayoría fueron consumidos por el fuego. Un camión cisterna que circulaba por la zona fue clave para contener el avance de las llamas. La unidad llegó antes que los bomberos, y con ayuda de baldes y mangueras improvisadas, los vecinos colaboraron para evitar que el fuego se propague a las viviendas contiguas, también hechas con materiales inflamables.

La solidaridad se hizo presente en el vecindario. Muchos dejaron sus negocios, farmacias y actividades laborales para unirse a la lucha contra el siniestro. Minutos más tarde, personal de los bomberos voluntarios y del serenazgo distrital llegó al lugar para culminar las labores de sofocación y asegurar el área afectada. Aunque se evitó una tragedia mayor, las pérdidas fueron cuantiosas y la familia quedó prácticamente sin pertenencias.

Una vez controlado el fuego, el panorama era desolador. Restos calcinados, muebles destruidos y techos colapsados eran la escena en el lote 198, donde vivía Guadalupe junto a su hijo menor de edad, quien afortunadamente se encontraba en el colegio en el momento del incidente.

En tanto, Guadalupe Huamán ha pedido públicamente ayuda a las autoridades y a la ciudadanía, ya que ha quedado sin recursos para subsistir. “Solo espero que me apoyen con lo que puedan, porque ya no tengo nada, y lo que se salvó, no sé si sirve”, expresó entre lágrimas. Su caso ha despertado la empatía de algunos vecinos, quienes han iniciado una campaña solidaria para ayudar a recuperar parte de lo perdido.

