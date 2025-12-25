Una familia de bajos recursos económicos fue víctima de un robo total en su vivienda ubicada en el sector de Vivienda Digna, en La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, a pocas horas de celebrarse la Navidad.

Se robaron todo

Según se informó, delincuentes ingresaron al módulo prefabricado aprovechando la ausencia de los propietarios, quienes se encontraban trabajando en fundos agrícolas. Los sujetos forzaron las puertas de madera y se llevaron todos los enseres del hogar, incluyendo camas, ropa y otros artículos de primera necesidad.

Tras el robo, en la vivienda solo quedaron algunas prendas de vestir y un colchón tirado sobre el piso de cemento, reflejando la difícil situación que atraviesa la familia afectada. Vecinos de la zona señalaron que el hecho habría ocurrido durante el día, cuando la vivienda permanecía sin vigilancia.

El caso ha generado indignación entre los residentes del sector, quienes expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona.

VIDEO RECOMENDADO