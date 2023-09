Delincuentes golpearon brutalmente a Manuel Meléndez Lovera de 58 años, presidente de la Asociación Vivienda Digna de La Tierra Prometida, hasta dejarlo inconsciente en las instalaciones de su centro de trabajo en pleno Cercado de Ica.

Grave delito

El ciudadano denunció que tres sujetos desconocidos ingresaron a su consultorio médico ubicado en la segunda cuadra de la avenida San Martín, donde llegaron con insultos y gritos. El dirigente les advirtió que llamaría a la policía, situación que desató la ira de los inescrupulosos, quienes lo cogotearon para posteriormente propinarle brutales golpes en la cabeza, cuello, piernas y otras partes del cuerpo. La severa agresión física dejó al hombre en estado de inconsciencia, y fue encontrado tirado en el piso por una ciudadana que pidió auxilio.

“Ingresaron intempestivamente y cuando saqué mi celular comenzaron a golpearme fue al promediar las 5:30 de la tarde. Uno me ahorcó, por más de 10 minutos me han agredido. Siempre me han amenazado, la primera vez me golpearon junto a otros humildes posesionarios, fueron como 12 personas con arma de fuego y tuvieron que llevarme al hospital Socorro”, declaró.Meléndez Lovera ha realizado la denuncia policial ya que los despiadados, también le robaron su celular, 1500 soles, rompieron algunos equipos electrónicos y causaron destrozos en su consultorio dental. Por ello, la PNP investiga el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

La victima explicó que en noviembre del 2022, delincuentes dejaron un sobre con balas en los exteriores del mismo local, y pese a que constantemente recibe amenazas de muerte, la Prefectura Regional de Ica le ha negado las garantías.

“Pedí garantías a la Prefectura y la primera vez me pedían el nombre del delincuente y hasta la dirección, luego la segunda vez me amenazaron por celular y llevé el número y a quien pertenecía, pero me dijeron que de repente la señora ha prestado el celular y también me negaron las garantías”, añadió.

Pese a los severos dolores en su cuerpo, ha pedido a la población que continúen apoyando el proceso de titulación del sector que preside. Finalizó exhortando a la formalización para lograr la desaparición de los criminales traficantes de terrenos, quienes por décadas extorsionan y estafan a personas de escasos recursos económicos.

