La delincuencia avanza sin freno en la ciudad de Ica, donde dos violentos asaltos ocurridos en menos de un día fueron registrados por cámaras de seguridad en distintos sectores.

Asaltos armados

En ambos casos, los delincuentes actuaron bajo la misma modalidad: se movilizaban en mototaxi, portaban armas de fuego y no dudaron en disparar para intimidar a sus víctimas.

El primer hecho se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana del sábado, en la quinta etapa del sector San Idelfonso, distrito de La Tinguiña. Las imágenes muestran a una mujer caminando con una niña cuando es interceptada por una mototaxi. Dos sujetos bajan del vehículo, la encañonan y le arrebatan la cartera tras efectuar un disparo al aire, provocando pánico en la menor que rompió en llanto y pidió ayuda desesperadamente. Los delincuentes escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido.

Horas después, la misma escena se repitió en la cuarta etapa de la urbanización San Joaquín, en el distrito de Ica, donde una joven universitaria fue víctima de un asalto por sujetos armados que también se desplazaban en una mototaxi amarilla. Los hampones le robaron sus pertenencias y huyeron sin dejar rastro, mientras la víctima pedía auxilio a los vecinos, quienes denunciaron la ausencia total de unidades de Serenazgo y Policía en la zona.

Vecinos de ambos sectores coinciden en que la inseguridad se ha vuelto incontrolable, y que los asaltos con mototaxis se repiten casi a diario sin que las autoridades tomen medidas efectivas. Denuncian además que muchos de estos vehículos operan sin registro ni placas visibles, lo que dificulta su rastreo y facilita el accionar delictivo.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad ya fueron entregadas a la Policía Nacional, que inició las investigaciones para identificar a los responsables.

VIDEO RECOMENDADO