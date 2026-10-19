La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) de Salas desarrolló el taller socioeducativo “Mis emociones tienen colores”, dirigido a los niños y niñas de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N.° 04, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento, la expresión y la comprensión de sus emociones desde la primera infancia.

Bienestar emocional

Durante la jornada, los pequeños participaron en diversas actividades recreativas, entre ellas el juego del paracaídas, una dinámica grupal que promovió la participación, la interacción y el trabajo compartido. Al finalizar el juego, los niños identificaron las emociones que experimentaron durante la actividad.

A través de estas dinámicas, se buscó enseñar a los menores la importancia de expresar lo que sienten, reconocer sus emociones y comprender que cada una de ellas cumple un papel importante en su desarrollo personal y social.

Con esta iniciativa, la DEMUNA de Salas reafirmó su compromiso de impulsar espacios socioeducativos que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de la niñez, promoviendo el aprendizaje mediante el juego y la participación activa.

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