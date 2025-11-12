A primeras horas de la mañana de ayer se produjo un accidente múltiple en el kilómetro 361 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, que involucró a un tráiler, una camioneta gris y un automóvil blanco.

Siniestro vial

Según los primeros informes, la densa neblina y la baja visibilidad habrían sido las principales causas del siniestro. Los más afectados fueron la camioneta y el automóvil, que sufrieron graves daños en la parte delantera, con restos de vehículos esparcidos sobre la vía.

El tránsito se vio parcialmente restringido, aunque las autoridades lograron despejar la carretera tras varias horas. Bomberos y agentes policiales acudieron al lugar para brindar asistencia a los heridos y realizar las investigaciones correspondientes sobre el accidente.

Las autoridades llaman a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona debido a la frecuente presencia de neblina y condiciones de baja visibilidad.

