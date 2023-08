El ciudadano Saúl Huaribay Romero, denunció el presunto delito de abuso de autoridad por parte de la procuradora pública de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, quien habría ordenado la demolición de parte del predio que tiene en posesión.

Pide derecho a la vivienda

Él indicó que el viernes 18 de agosto, el municipio demolió la construcción de su predio (cerco perimétrico), ubicado en la IV etapa del pueblo joven Señor de Luren donde realiza vivencia desde hace 23 años, pese a que en varias ocasiones obtuvo la constancia de posesión, de vivencia pacífica y otros.

“Mi Mamá me llamó llorando diciendo que están derrumbando, les mostré mis documentos, pero la procuradora solo me dijo que ellos actúan de Ley y no tenían ninguna documentación. Mi Papá inició los trámites, pero falleció por COVID-19, y pagamos autovaluó desde el 2006, esto es un abuso de autoridad y mínimo esperaba una notificación, pero nisiquiera eso, que advierta que se va a demoler”, declaró.

