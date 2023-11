El ciudadano Ronald Cortez Camacho ha denunciado el presunto delito de falsificación de billetes en una conocida entidad bancaria de Ica, ya que realizó un retiro en un cajero automático que le habría emitido 1900 soles falsos.

Denuncia policial

Indicó que el 10 de noviembre realizó un retiro de S/ 2490 de un cajero automático del BCP, en la Plaza de Armas de Ica, con parte del dinero realizó compras y al día siguiente fue a realizar un pago de 700 soles en una cooperativa en el Cercado de Ica, donde le detectaron los billetes falsos, posteriormente realizó la denuncia policial, ya que también se constató otros 1200 soles falsos.

“Me depositaron 2500 soles y cuando retire me descontaron 10 soles, entonces me fui con el restante, pero S/ 1900 son falsos, y cuando he ido al banco, una trabajadora me dijo que los quería sorprender, pero no me atendió ni el gerente”, declaró.

